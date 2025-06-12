Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesi’nin ortak projesi olan yeraltı otoparkı ve kent meydanı düzenlemesi, vefatıyla büyük üzüntü yaratan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in adını taşıyacak.MANİSA (İGFA) - Soma, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek yeraltı otoparkı ve kent meydanı düzenleme projesiyle yeni bir çehreye kavuşuyor.



Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile ortak hayali olan bu proje, şehir merkezindeki otopark sorununa çözüm sunarken, kent meydanını modern ve işlevsel bir yaşam alanına dönüştürecek.

Vefatıyla Manisa’yı yasa boğan Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak isteyen Soma Belediyesi, projeye “Mimar Ferdi Zeyrek Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı” adını verme kararı aldı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, projenin sadece bir altyapı çalışması olmadığını, aynı zamanda Zeyrek ile kurdukları bir vizyonun eseri olduğunu vurguladı.

"Söz konusu proje Ferdi Başkanımla birlikte hayal ettiğimiz bir çalışmaydı" diyen Başkan Okru, "Ne yazık ki o, bu hayalin gerçekleştiğini göremedi. Ancak biz, onun adını Soma’nın kalbine kazımak istedik. ‘Mimar Ferdi Zeyrek Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı’ ile hem ona olan vefa borcumuzu ödüyor hem de Soma’ya olan sevgisini sonsuza dek yaşatıyoruz" dedi.