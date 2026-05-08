Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpekleri sıcak yuvada buluşturacağı yeni barınağı Umuttepe'de hizmete aldı. Barınağı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Büyükşehir olarak sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladıklarını söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Sağlıktan sanata, teknolojiden altyapıya kadar birçok alanda şehri kalkındırma çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanları da unutmuyor.

Hem hayvanların sağlığı hem de vatandaşların güvenliği için Umuttepe'de hizmete alınan barınakta toplanan sahipsiz hayvanlar 7/24 gözetim altında tutuluyor. Beslenme, bakım ve tedavi hizmetlerinin eksiksiz yerine getirildiği merkez, Umuttepe'de hizmete girdi. Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, sahipsiz hayvanların bakım ve barınma şartlarını yerinde inceleyip, barınak yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İncelemede Baraçlı'ya Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

2,5 AY GİBİ KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi'nin Umuttepe'de sahipsiz hayvanlar için özenle hazırladığı barınak, oldukça hızlı bir şekilde inşa edilmesiyle de dikkat çekiyor. İlgili kurumlardan 6 Şubat 2026 tarihinde izinlerin alınmasının hemen ardından çalışmaları başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece 2,5 ayda barınağı tamamladı. Barınağın tamamlanması sonrasında ise sahipsiz köpekler toplanarak sıcak yuvalarına kavuşturulmaya başlandı.

SAHİPLENME İMKÂNI DA VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara güvenli bir yuva oluşturma çalışmaları kapsamında Umuttepe'de inşa ettiği Hayvan Barınağı, 7/24 hizmet veriyor. Barınakta bulunan hayvanların tüm bakımları titizlikle yapılırken, günlük mama ve su ihtiyaçları da düzenli olarak karşılanıyor. Öte yandan vatandaşlar, sahipsiz hayvanları sahiplenerek onlara sıcak bir yuva da sağlayabiliyor.

17 BİN METREKARELİK YUVA

Toplam 17 bin metrekarelik alan içinde 10 bin 800 metrekare alan üzerine kurulan barınakta şu an 206 köpek bulunuyor. 250 ila 450 metrekare arasında değişen yaşam alanlarıyla dikkat çeken tesisin, Umuttepe bölgesindeki sahipsiz hayvan sorununa çözüm olması hedefleniyor.

YARALI HAYVANLARIN TEDAVİSİ YAPILIYOR

Sokakta yaralı halde bulunan ve bakıma muhtaç köpeklerin kabul edildiği barınakta; beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri sunuluyor. Mini bir ameliyathaneye de sahip olan merkezde, yaralı sahipsiz köpeklerin tedavileri gerçekleştirilebiliyor.

650 KÖPEK KAPASİTELİ

Bir veteriner hekim, bir tekniker, bir güvenlik görevlisi ve 6 hizmet personelinin görev yaptığı barınak, toplamda 650 köpek kapasitesine sahip. Yaralı hayvanlara ilk müdahalenin yapıldığı merkezde ameliyat imkânı da bulunuyor.