Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin en yoğun merkezlerinden biri olan Sevgi Yolu'nda kapsamlı bir altyapı hamlesi başlattı. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının tamamen yenilendiği çalışma ile bölgenin altyapısı modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuluyor.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sürdürdüğü altyapı seferberliği kapsamında Salihli merkezdeki bu kritik yatırımı hızla hayata geçiriyor. Ticari ve sosyal yaşamın kalbi olan Sevgi Yolu'nda eskiyen hatlar tamamen ortadan kaldırılıyor. Altyapı çalışmalarının hemen ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle üstyapı projesine geçilecek. Bölge modern, kullanışlı ve Salihli'nin marka değerine yakışır bir yaşam alanı haline getirilecek.

​Çalışmalar hakkında açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, il genelinde kesintisiz ve güçlü altyapı hedefiyle hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

'Salihli'mizin kalbi Sevgi Yolu'nda kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını modern bir yapıya kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden planlıyor, kesintisiz ve güçlü altyapı için çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, hızla üstyapıya geçecek ve Salihli'ye yakışan, pırıl pırıl bir Sevgi Yolu kazandıracağız. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. 17 ilçemizin tamamına eşit hizmet götürmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'

​Çalışmaları yakından takip eden Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, projenin önemine dikkat çekerek, 'Bu geleceğe yönelik uzun vadeli bir yatırım. Kentimize yapılan bu değerli yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve sahada emek veren mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Salihli'mize hayırlı olsun' dedi.

Çalışmaların teknik detayları hakkında bilgi veren MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz ise zorlu ama hızlı ilerleyen bir süreç yönettiklerini ifade etti. Ersöz, şu açıklamada bulundu: 'Burası Salihli merkez çarşısının kalbi olduğu için yapılan yenileme bölgeyi ciddi şekilde rahatlatacak. Vatandaşlarımızın yoğun talebi doğrultusunda, mevcut hatları tamamen kazarak eski tesisatları kaldırıyor ve yerlerine yeni sistemler inşa ediyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon ana kolektör hatlarının tamamı yenileniyor. Ayrıca bölgede doğalgaz hat döşeme çalışmaları da eş zamanlı gerçekleştirilecek. Bu büyük yatırımın hayata geçirilmesini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu'ya teşekkür ediyoruz.'