Manisa genelinde eğitimde fırsat eşitliği sunan ve başarı çıtasını her geçen gün yükselten Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), il genelindeki eğitim çıtasını daha da yukarı taşımak adına dev bir buluşmaya imza attı. Manisa'nın 17 ilçesinde görev yapan yaklaşık 240 MABEM öğretmeni, 2025-2026 eğitim-öğretim yılını değerlendirmek ve önümüzdeki dönemin stratejilerini belirlemek amacıyla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programa, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ile MABEM idarecileri katıldı.

Program kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seminer düzenlendi. Eğitim Danışmanı, Yazar ve Eğitmen Zafer Polat Koyuncu, MABEM bünyesinde görev yapan öğretmenlere ' Eğitim Danışmanlığı Eğitimci Eğitimi' başlıklı seminer verdi.

Seminerde, yeni nesil eğitim yaklaşımları ve öğrencilere rehberlik etme süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.