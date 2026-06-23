Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vizyon projeleri arasında yer alan, ilçenin eğitim ve spor altyapısına büyük katkılar sunacak Çayırova Spor Lisesi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar Çayırova'ya eğitim ve spor alanında sınıf atlatan ve bu doğrultuda ilçeye birçok projeyi kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, vizyon projeleri arasında bulunan Çayırova Spor Lisesi'nde geri sayım devam ediyor.

Tamamlanmasıyla birlikte, alanında sadece Çayırova'nın değil Türkiye'nin önde gelen liselerinden olacak Çayırova Spor Lisesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. Ülke genelindeki öğrencilerin Çayırova'yı tercih etmelerine imkan sunacak olan ve 21 bin metrekare alana inşa edilen Çayırova Spor Lisesi'nde bulunan yurt binalarında asma tavan ve oda iç düzenlemeleri sürüyor. Bununla birlikte yurt binalarında bulunan odaların balkonlarında da çalışmalarda sona gelindi. Ayrıca odalarda bulunan doğrama ve cam montajı tamamlanırken, yurt binası üzerinde bulunan güneş panelleri montajları da hızla ilerliyor.

İÇ TEFRİŞAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Derslik binasının dış cephe çalışmalarında sona gelinirken, bina içerisinde bulunan derslik alanlarının yer döşemelerinde de büyük ilerleme kaydedildi. İç tefrişat çalışmalarının sürdüğü derslik binasında çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Spor Lisesi kampüsü içerisinde bulunan kapalı spor salonu ve spor sahasında ise büyük bir ilerleme kaydedildi.

Çayırova Spor Lisesi'nin kapalı spor salonu alanında ise betonarme inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kapalı Spor Salonunun üstüne yapılacak ve modern mimari örneklerinden biri olacak atletizm pisti ve futbol sahasında ise beton serim çalışmaları başlarken, aynı zamanda drenaj testi de gerçekleştiriliyor.