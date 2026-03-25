Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşanan kanalizasyon sorunlarını çözmek için yenileme çalışması başlattı. Doktor İbrahim Erdemir Caddesi ile 5801 Sokak kesişimi ve devamında yürütülen çalışmalarda 210 metrelik kanalizasyon hattı yenileniyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde altyapı yatırımlarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan eski hatları modern sistemlerle değiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Güzelyurt Mahallesi'nde yürütülen çalışmayla, çökmeler ve kırıklar nedeniyle sorun oluşturan mevcut hat yenilenerek daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuluyor.

Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede 210 metrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan altyapı sorunlarının giderilmesi ve sistemin daha verimli çalışması hedefleniyor.