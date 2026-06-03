Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla 17 ilçede sürdürdüğü vektörle mücadele çalışmalarına 59 araç ve 141 personelle devam ediyor. Ekipler sahada 7 gün 24 saat görev yaparken, vatandaşlar da ilaçlama araçlarını 'Hizmet Aracım Nerede?' uygulaması üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında larva üreme alanlarını düzenli olarak kontrol ediyor. Sulak alanlar, dere yatakları, rögarlar, çöp konteynerleri, gübrelikler ve zararlıların üreyebileceği diğer noktalarda ilaçlama ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Manisa genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halkın sağlığı ve huzuru için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Başkan Dutlulu, 'Tüm gücümüzle sahadayız, ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı ve huzuru için araç filomuzu ve ekiplerimizi daha da güçlendirdik. Bugün 17 ilçemizin tamamında, 59 araç ve 141 personelden oluşan dev ekibimizle 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımız, ilaçlama araçlarımızın anlık konumunu, güzergahını ve kamera görüntülerini 'Üzüm' uygulamamız içindeki 'Hizmet Aracım Nerede?' modülünden canlı olarak takip edebilirler. Ayrıca talep, öneri ve ilaçlama ihtiyaçları için Alo 153 Çağrı Merkezimiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere her an ulaşabilirler' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Hizmet Aracım Nerede?' uygulamasının vatandaşlara önemli bir kolaylık sunduğunu ifade eden Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Uğur Dilik, 'Vatandaşlarımız uygulama üzerinden araçlarımızı anlık olarak takip edebiliyor. İsteyen vatandaşlarımız araç içi kameraya bağlanarak anlık görüntü takibi de yapabiliyor. İlaçlama araçlarının mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmaları da bu sistem üzerinden izlemek mümkün' diye konuştu.