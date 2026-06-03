Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, Kasım ayında gerçekleştirilecek 7. Yenileşim Ödül sürecine Bursalı firmaları katılmaya çağırdı.

BURSA (İGFA) - Podyum Davet'te düzenlenen basın toplantısında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, 7. Yenileşim Ödülü'nün de verileceği ve bu yıl 16.'sı gerçekleştirecek Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu'nun mottosunun 'Oyunu Değiştirenler' olduğunu söyledi.

BUSİAD Başkanı Hatunoğlu, 19 Kasım'da düzenlenecek sempozyumda, 'Değişimin izleyicisi değil, oyunu değiştirmek için neler yapmamız gerektiğini uzman isimlerden dinleyeceğiz. BUSİAD bir öngörü kuruluşu olarak yıllardır, yakın geleceği, orta vadeyi ve mümkün olduğunca uzun vadeyi anlamaya çalışmak; ortaya çıkan fikirleri üyelerimizle, Bursa ile ve ülkemizle paylaşmak için çalışıyor' dedi.

Oyunun değişmeye başladığını 2010'dan itibaren BUSİAD'ın gördüğünü ve çalışmalarını ona göre şekillendirdiğini kaydeden Hatunoğlu, şunları söyledi:

'İnsanlık, bugün dijitalleşmeyi ve yapay zekâyı yeni bir dönüşüm dalgası olarak yaşıyor. BUSİAD olarak bu süreci en başından beri yakından takip ediyoruz. Almanya'nın 2011 yılında Hannover Messe Fuarı'nda 'Endüstri 4.0' kavramını ortaya koymasından itibaren bunun Türkiye gibi ülkeler için büyük bir fırsat olduğunu savunduk. Neden bunu bir fırsat olarak görüyoruz? Çünkü önceki sanayi devrimlerinde en önemli unsur sermayeydi. Bu yeni dönüşümde ise en önemli unsur insan. Eğer gençlerimizi doğru eğitebilir, onları teknoloji üretmeye yönlendirebilir ve yetkinliklerini geliştirebilirsek bu treni kaçırmayız dedik. Bugün bunun ne kadar doğru bir tespit olduğunu görüyoruz.'

Hatunoğlu, 7.'si verilecek Bursa Yenileşim Ödülü ile ilgili verdiği bilgide, 'Biz yenileşimi bir tercih olarak görmüyoruz. Yenileşim artık bir zorunluluk. Bireylerin, kurumların ve şirketlerin kendilerini sürekli yenilemeleri gerekiyor. İşte bu anlayışla arkadaşlarımız son iki yıldır ödül sürecini baştan sona yeniden ele aldılar. Yeni yapıda firmalar yalnızca bir ödül için yarışmayacak. Aynı zamanda kendi yenileşim kapasitelerini objektif bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklar. Belki de sürecin en önemli çıktısı burada. Çünkü her katılımcı firma, süreç sonunda detaylı bir değerlendirme raporu alacak. Bu rapor; mevcut durumunu, güçlü yönlerini, gelişim alanlarını, gelecekteki potansiyelini ortaya koyacak. Açıkçası biz bunu ödülün kendisi kadar, hatta bazı durumlarda daha da değerli buluyoruz. Firmalar adeta kurumsal bir 'yenileşim ekspertizi' yaptırmış olacaklar. Başvuru ve süreçle ilgili tüm bilgilere www.busiad.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' diye konuştu.

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu Başkanı Tuğba Demirsu Yücetürk de, 'Çalışma grubumuz; farklı sektörlerden gelen profesyonellerden, yöneticilerden ve akademisyenlerden oluşan, gönüllülük esasıyla çalışan bir yapı. Her üyemiz, kendi deneyimini ve uzmanlığını bu sürece katkı olarak sunuyor' dedi. Yücetürk, 'Bu yıl özellikle şunu önemsiyoruz: Yenileşim yalnızca yeni bir ürün geliştirmek ya da teknoloji kullanmak değildir. Yenileşim; liderlikten stratejiye, çalışanların sürece katılımından iş birliklerine, kaynakların yönetiminden süreçlerin iyileştirilmesine kadar kurumun tamamını ilgilendiren bir dönüşüm alanıdır. Bu nedenle Bursa Yenileşim Ödülü değerlendirme süreci de yedi temel ölçüt üzerinden yürütülüyor: Stratejik yönelim ve bağlam, yenileşim kültürü ve yetkinlik gelişimi, ekosistem ve kaynakların yönetimi, operasyonel çeviklik ve süreçlerde yenileşim, bilgi ve teknolojilerin adaptasyonu, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki ve son olarak iş sonuçları.' dedi.

Yücetürk, başvuruların 30 Haziran 2026'ya kadar süreceğini de kaydederek, Verilecek ödülün de oyma sanatçısı U.Ü. Eğitim Fakültesi Emekli Öğ.Gör. Memet Erdoğdu'nun elinde şekillendiğini belirtti. Yücetürk, 'Ödül heykeli; Osmanlı devletinin kuruluşuna tanıklık eden ve devlet kurulurken dikilen ağaçlardan olduğu bilinen tarihi Dua Çınarı 'nın günümüze kalan son parçaları kullanılarak hazırlandı. Kullanılan malzeme ve el işçiliği nedeniyle her bir ödül heykeli orijinal ve tek olma özelliği taşıyor. Çelik zemin üzerindeki doğal taş kaidesinde yükselen fidan şeklindeki heykel; yeniden doğumu, sonsuzluğu, gücü ve dayanıklılığı simgeliyor. Yenileşim (inovasyon) gibi kendi içinde sürekli yenilik yaparak var olmayı anlatan heykel, aynı zamanda dönüşüme de vurgu yapıyor.'

Yücetürk son olarak 'Tüm işletmelerimizi, kendilerini bugünün yenileşim anlayışıyla değerlendirmek ve Bursa'nın dönüşüm hikâyesinde yer almak üzere bu sürece katılmaya davet ediyoruz' diye sözlerini bitirdi.