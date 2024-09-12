Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol ile Büyükşehir Belediyesi, İzzettin Mahallesi’ndeki düğün salonu ve Akçapınar Mahallesi’ndeki çok amaçlı etkinlik salonunu Turgutlu Belediyesi’ne tahsis etti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Meclis toplantısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın protokol imzaladı. Protokol ile İzzettin Mahallesi’nde bulunan düğün salonu ve Akçapınar Mahallesi’nde bulunan çok amaçlı etkinlik salonu Turgutlu Belediyesi’ne 5 yıl süreyle tahsis edildi. Yapılan protokol sonrasında Başkan Ferdi Zeyrek, protokolün Turgutlu’da yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Büyükşehir Belediyesi ile el ele omuz omuza çalışarak ihtiyaçları karşıladıklarını söyledi. Başkan Akın, Turgutlulu hemşeriler adına Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti.



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