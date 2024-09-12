Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, birinci sınıfa başlayan Gemlikli minikleri sınıflarında ziyaret etti. İlçedeki okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Deviren, yeni eğitim ve öğretim yılının başarılarla geçmesini diledi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi bu yıl da ilkokula başlayan miniklere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etme geleneğini devam ettirdi. Okullar açılmadan önce teslim edilen çantalar, öğretmenleri aracılığıyla ilkokula başlayan miniklere teslim edildi. Çocuklar, hediyeleri için Başkan Amcalarına teşekkür ettiler.

Eğitim ve öğretimde hak eşitliği meydana getirmek için, bütün öğrencilerin aynı koşullarda eğitim hayatına başlaması gerektiğini dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, zorlu ekonomik koşullarda ailelere destek olmak istediklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de aynı çerçevede kırtasiye ve sosyal destek çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Deviren "Gemlik'te tüm çocuklarımız, aralarında hiç bir imkân farkı olmadan, mutlulukla sınıflarına gelsinler diye çantalarımızı onlara hediye ediyoruz. Dediğimiz gibi, önemli olan bilim ordusu, eğitim ordusu, kültür ordusu kurmak. Çocuklarımız, ülkemizi her alanda ileri taşımak için şimdiden okulları ve derslerinde rahat etsinler, her zaman onların yanındayız" şeklinde konuştu.