Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelere karşı şehir genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

GİRESUN (İGFA) - Halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde devam ediyor.

Günün farklı saatlerinde sürdürülen çalışmalarla zararlı popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Popülasyonun fazla gözlendiği bölgelerde daha fazla ilaçlama çalışması gerçekleştirirken, vatandaşlardan gelen ihbarlar da dikkate alınıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilaçlama faaliyetlerinin bilimsel yöntemlerle ve çevreye duyarlı, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak yapıldığını belirterek: 'Ekiplerimiz kentimizin her noktasında planlı bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız hemşehrilerimizin yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' dedi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşlardan ev ve iş yerlerinin çevresinde su birikintisi oluşturmamaları, haşerelerin üremesine neden olabilecek unsurlara karşı dikkatli olmaları konusunda duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.