Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu ulaşım araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gaziantep Kart ile gün boyu ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren turuncu şehir içi toplu ulaşım araçları, GAZİRAY ve tramvaylarından ücretsiz faydalanabilecek. Binişler Gaziantep Kart ile yapılırken vatandaşların kartlarından bakiye eksilmeyecek.

Gaziantep halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanırken şehirdeki ulaşım rahatlayacak ve etkinliklere katılım kolaylaşacak.