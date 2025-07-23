Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma’ya ziyarette bulundu. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile bir araya gelen Başkan Dutlulu, yürütülen ve hayata geçirilecek projeler ile ilçenin ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Soma’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak Büyükşehir Soma Koordinatörlüğü’nü ziyaret eden Başkan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

SOMA’NIN PROJELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Dutlulu, Soma Belediyesi’ni de ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile bir araya gelen Başkan Dutlulu’ya, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Başkan Danışmanları Ahmet Tınazlı, Gökhan Turhan eşlik etti. Ziyarette, Soma’daki mevcut çalışmalar ele alındı. Ayrıca, ilçenin ihtiyaçları, öncelikli sorunları ve Somalıların yaşam kalitesini arttıracak yeni projeler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

“HER ALANDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Manisa’nın her ilçesinde olduğu gibi Soma’da da uyum ve işbirliği içinde projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İlçemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur’a da iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.