MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Kazım Karabekir Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Mahallede özellikle 447, 449, 457, 420, 441 ve 455 sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Mahallede uzun yıllardır yenilenmeyen sokaklar, modern ve dayanıklı sıcak asfaltla kaplanıyor. Birçok noktada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

“MAHALLEMİZDEKİ MEVCUT ASFALT 40 YIL ÖNCESİNE AİT”

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “3 dönemdir mahalle muhtarlığı yapıyorum, 10 yıldır görevdeyim. 10 yıldır yapılmayan çalışmalar, 1 yıl içerisinde yapıldı. Bu süre boyunca gerekli kurumlara sayısız kez başvurduk ama ne altyapı yapıldı ne de asfalt yenilendi. Mahallemizdeki mevcut asfalt 40 yıl öncesine ait, resmen çivi bile çakılmamıştı. Şimdi ise 1 yıl gibi kısa bir sürede su branşmanları, yağmur ızgaraları, altyapı sistemleri ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Daha biz talepte bulunmadan hizmetler mahallemize gelmeye başladı. Bu bizim için çok değerli bir gelişme” dedi.

Muhtar Aydın, “Biz bugüne kadar seçimden seçime hatırlanan bir mahalleydik. Oylar alınır, vaatler verilir, ama hiçbir şey yapılmazdı. Ferdi Başkanımız, mahallemize daha önce kimsenin göstermediği bir ilgi ve önemi gösterdi. Kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.