Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye duyarlı, kontrollü ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni Hafriyat Yönetim Sistemi Yönetmeliği'ni yürürlüğe aldı.

MANİSA (İGFA) - Hafriyat Yönetim Sistemi Yönetmeliği kapsamında hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının oluşumundan taşınmasına, geri kazanımından bertarafına kadar tüm süreçler belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda takip edilecek.

ARAÇ DAMPERLERİNE SENSÖR ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni dönemin en büyük teknolojik adımlarından biri olarak hafriyat taşıyan tüm araçların Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS) ile entegre bir Araç Takip Sistemi bulundurması zorunlu hale getirilmiştir. Kaçak dökümlerin önüne geçilmesi amacıyla kamyonların damperlerine sensör taktırılması şartı aranacaktır. Bu sayede, izin verilen ve belirtilen alanlar dışındaki damper hareketleri ile dökümler sistem tarafından anlık olarak kayıt altına alınacaktır.

BORCU OLANA 'BETON TAŞIMA VE GÜZERGÂH İZİN BELGESİ' YOK!

UKOME Genel Kurul Kararı kapsamında getirilen yeni düzenlemeye göre; çevre kirliliğine sebebiyet verilmemesi ve kamu zararının oluşmaması adına denetimler sıkılaştırılmıştır. İnşaat faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlara dair şantiyenin Hafriyat Kübaj Verisi Doğrulanması (HYBS Doğrulaması) yapılmadan ve ilgili hafriyat bertaraf bedeli tamamen ödenmeden, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kesinlikle 'Beton Taşıma ve Güzergâh İzin Belgesi' düzenlenmeyecektir.

Yönetmelik kurallarına ve dijital altyapı entegrasyonuna tam uyum sağlanması amacıyla, atık üreticileri ile taşıyıcıların yasal başvuru ve onay süreçlerini eksiksiz yürütmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tüm sektör temsilcilerinin, sistem üzerindeki işlemlerinde herhangi bir aksiliğe uğramamaları ve faaliyetlerinin kesintisiz devam edebilmesi adına en kısa sürede Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na veya ilçelerdeki koordinatörlüklere müratcat ederek gerekli teknik ve idari süreçleri tamamlamaları önemle tavsiye edilmektedir.

Atık üreticileri, taşıyıcılar ve depolama sahası işletmecilerinin sorumluluklarının net bir şekilde belirlendiği yeni sistemde; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilen resmi depolama ve geri kazanım tesisleri dışında hiçbir alana döküm yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Kural ihlali yaptığı, çevre kirliliğine sebep olacak şekilde alıcı ortamlara kaçak döküm yaptığı tespit edilen sorumlular hakkında Çevre Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca çok ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

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