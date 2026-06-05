Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bölgesel çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Erdoğan, katılım finans sisteminin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayarak yeni teşvik ve vergi avantajlarını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bölgesel çatışmaların ekonomik ve siyasi sonuçlarına değinen Erdoğan, küresel ölçekte güven ve istikrar ortamının ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi.

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki çatışmaların etkilerinin sınırları aşarak tüm dünyayı etkilediğini ifade etti. İran merkezli savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yaşanan aksaklıkların küresel ticaret ve enerji piyasalarında önemli riskler oluşturduğunu belirten Erdoğan, dünya ekonomisinin kırılgan bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

'KATILIM FİNANS STRATEJİK BİR UNSUR'

Türkiye'nin ekonomik hedefleri doğrultusunda katılım finans sistemine büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin iki temel sütunundan birinin finansal teknolojiler (FİNTEK), diğerinin ise katılım finans olduğunu söyledi. Türkiye'yi yatırım, üretim ve finansın buluştuğu güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdoğan, yatırım ortamını güçlendirecek yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Katılım finans sistemini; Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz.



İstanbul Finans Merkezi'nin iki taşıyıcı kolonundan birinin FİNTEK, diğerinin ise katılım finans: pic.twitter.com/BH0rkLoOxA — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2026

YENİ TEŞVİKLER VE VERGİ AVANTAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren katılım finans kuruluşlarına yönelik önemli teşviklerin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Finansal hizmet ihracatından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi matrah indiriminin süresi 2047 yılına kadar uzatıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Finansal faaliyet harcı muafiyeti 5 yıldan 20 yıla çıkarıldı. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harç istisnaları devreye alındı. Nitelikli uluslararası çalışanlar için gelir vergisi avantajları sağlandı. İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlerin transit ticaret ve yurt dışı aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler kurumlar vergisi kapsamı dışında bırakıldı' dei.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yatırımcıların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde yaklaşık 15 gün önce 'Tek Durak Ofis' uygulamasının hizmete açıldığını belirtti.

2027-2030 dönemini kapsayacak Katılım Finans Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel finans merkezleri arasındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.