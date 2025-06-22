Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için tüm ekipleriyle sahadaydı. Ekipler sınava geç kalma sorunu yaşayan öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirdi.MANİSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, sınav saatinden önce kent merkezindeki ana caddelerde ve otobüs duraklarında devriye görevi yaptı.

Sınava geç kalma riski yaşayan öğrenciler, zabıta ekipleri ile sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı. Belediye ve kooperatif otobüslerinin zamanında kalkış yapması için de koordinasyon sağlandı. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de sınav günü ulaşım aksamaması için toplu taşıma seferleri titizlikle planlandı. Büyükşehir Belediyesi ile toplu taşıma kooperatifleri arasında yapılan koordinasyon sayesinde, sınav merkezlerine gidecek öğrencilerin ulaşımı sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

SU VE LİMONATA İKRAM EDİLDİ

YKS sabahı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de sınav merkezlerinde hazır bulundu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Uncubozköy ve Muradiye kampüsleri başta olmak üzere öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda öğrencilere ve onlara eşlik eden ailelere su ve limonata ikram edildi. Bu jest, sınav stresi yaşayan gençler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.