Manisa Büyükşehir Belediyesi peyzaj çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor. Cumhuriyet Kavşağı, Muradiye-Menemen Yolu ve Akhisar Atatürk Caddesi’nde yapılan çalışmalar yerinde incelendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Kavşağı, Muradiye Menemen Yolu ve Akhisar Atatürk Caddesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Şube Müdürü Mustafa Şahin ve teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuğu, Cumhuriyet Kavşağı, Muradiye-Menemen Yolu Hakanlar Petrol yanı orta refüje 17 adet Akçaağaç, Akhisar İlçesi Atatürk Caddesi Ring Yolu üzerine 110 Zakkum ve 110 Ligustrum ağacının dikiminin tamamlandığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in peyzaj ve çevre düzenlemelerine çok önem verdiğini söyledi.

Kuğu, “Projelerimiz ile Manisa’nın görünümüne değer katmaya devam ediyoruz. Projelerimiz hem çevremizi güzelleştiriyor hem de şehrimize nefes aldırıyor. Çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam ediyor” dedi.

