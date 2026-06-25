Maltepeliler, Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki Maslak Kasırları'nı ziyaret etti. Kasr-ı Hümâyûnu, tarihi odalar ve tropik bitkilerin yer aldığı serayı gezen katılımcılar, İstanbul'un kültürel mirasına tanıklık ederek keyifli bir gün geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepeliler, Millî Saraylar Başkanlığı bünyesinde halka açık müze-saray olarak hizmet veren Maslak Kasırları'nı ziyaret etti.

Katılımcılar, elektronik rehberle yaptıkları gezide harem işlevindeki Kasr-ı Hümâyûnu, kabul mekânı, tarihe tanıklık eden oda ve yapıları ile sayısız bitki çeşidiyle donanmış bahçe ve içinde ender tropik bitkilerin yetiştiği serayı gezdi.

Maltepeliler, İstanbul'un zengin tarihine ve kültürel mirasına ışık tutan yapılar topluluğunda unutulmaz bir gün geçirip çektikleri fotoğraflarıyla anılarını ölümsüzleştirdi.