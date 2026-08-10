Bursa'da çekimleri devam eden bilim kurgu-gerilim filmi Gölge Modu, İznik'in tarihi Dikilitaş bölgesinde kamera karşısına geçti. Esinti Kuyumculuk'un ana sponsorluğunda sürdürülen çekimler İzniklilerden yoğun ilgi görürken, tarihi bölge gece boyunca sinema platosuna dönüştü.

BURSA (İGFA) - Bursa'da çekim maratonunu sürdüren Gölge Modu, rotasını kentin en önemli tarihi merkezlerinden İznik'e çevirdi. Filmin Dikilitaş bölgesinde gerçekleştirilen çekimleri, projenin bilim kurgu ve gerilim atmosferini İznik'in yüzlerce yıllık tarihi dokusuyla buluşturdu.

‎‎Kamera, ışık ve teknik ekiplerin bölgeye yerleşmesiyle birlikte Dikilitaş farklı bir görünüme bürünürken, çevrede bulunan vatandaşlar da çekimlere büyük ilgi gösterdi.

‎‎Filmin İznik ayağında tarihi Dikilitaş önemli çekim noktalarından biri oldu. Özellikle gece gerçekleştirilen sahnelerde bölgenin kendine özgü atmosferinden yararlanıldı.

‎‎Çekimleri merakla takip eden İznikliler, kamera arkasındaki çalışmalara da yakından tanıklık etti. Tarihi yapısıyla yıllardır ziyaretçilerini ağırlayan bölge, bu kez bir bilim kurgu-gerilim filminin dünyasına ev sahipliği yaptı.

‎‎YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İKİ İSİM

‎‎Gölge Modu'nun yönetmenliğini Hakan Orhan ve Oğuzhan Üral birlikte üstleniyor. Projenin Uygulayıcı Yapımcılığını ise yönetmen Erkan İsa Şen yürütüyor. Filmin görüntü dünyasının oluşturulmasında Burak Şakar ve Fırat Yıldırım Görüntü Yönetmeni olarak görev alıyor. Ekip, Bursa'nın farklı lokasyonlarını filmin hikâyesinin gerektirdiği karanlık ve gizemli atmosferle buluşturmayı hedefliyor.

‎MUSTAFA ŞAHİN'DEN ‎ANA SPONSORLUK DESTEĞİ

‎‎Yapımın ana sponsorluğunu Esinti Kuyumculuk üstleniyor. Esinti Kuyumculuk sahibi Mustafa Şahin, sanat ve kültür projelerine verilen desteğin önemine dikkat çekerek Gölge Modu'nun başarılı bir yapım olacağına inandığını ifade etti.

‎‎Şahin, sinema aracılığıyla Bursa ve İznik'in tanıtımına katkı sağlayacak bir projenin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

‎‎'İZNİK HİKÂYEMİZİN DÜNYASIYLA ÖRTÜŞÜYOR'

‎‎Filmin yönetmenlerinden ve yapımcısı Oğuzhan Üral, İznik çekimlerinde karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını söyledi.

‎‎Üral, 'İznik'in tarihi ve doğal atmosferi hikâyemizin dünyasıyla çok güçlü bir şekilde örtüşüyor. Burada gördüğümüz ilgi bizi ayrıca mutlu etti. Gölge Modu'nun hem hikâyesi hem de görsel dünyasıyla dikkat çeken bir yapım olacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

‎‎DENEYİMLİ İSİMLER KADRODA

‎‎Filmin oyuncu kadrosunda Cavit Bakar, Hayrettin Ekinci ve Gülçin Sevinç gibi isimler yer alıyor. Yapımda kamera karşısına geçen diğer oyuncuların kimler olduğu ise merak konusu olmaya devam ediyor.

‎‎Çekimleri Bursa'nın farklı noktalarında sürecek Gölge Modu, bilim kurgu ve gerilim hikâyesinin yanı sıra kullandığı lokasyonlarla da Bursa'nın tarihi ve doğal zenginliklerini beyazperdeye taşımayı amaçlıyor.

‎‎İznik'te gerçekleştirilen çekimlerle filmin önemli etaplarından biri daha tamamlanırken, Gölge Modu ekibinin önümüzdeki günlerde farklı lokasyonlarda kamera karşısına geçmesi bekleniyor.