Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat alanındaki vizyonunu yansıtan Uluslararası Bursa Festivali kapsamında İznik Roma Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Elif Sanchez ve Dilek Türkan konseri, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) organizasyonuyla bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nin 13'üncü etkinliğinde Elif Sanchez ve Dilek Türkan, 1800 yıllık İznik Roma Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Uludağ İçecek ana sponsorluğunda organize edilen festivalde Türk müziğinin zarif sesi Dilek Türkan ile cazı Akdeniz ezgileriyle buluşturan Elif Sanchez, tarihi atmosferde dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Işık şovuyla da görsel bir şölene dönüşen gecede, sanatçılar tarafından 'Quba'nın ağ alması', 'Bağlamam perde perde', 'Kırmızı buğday' ve 'Fikrimin ince gülü' gibi sevilen eserler başarıyla seslendirildi. Gece boyunca sanatçılara eşlik eden müzikseverler, tarihi mekânın büyüleyici atmosferinde keyifli anlar yaşadı.

ATMOSFER VE SEYİRCİNİN ENERJİSİ SAHNEYE YANSIDI

Konser sonunda konuşan Dilek Türkan, 'Çok güzel bir festival. Kendi enerjimizle hareket edip bunun karşılığını aldığımızda çok mutlu oluyoruz. Elif Sanchez'le birlikte sahne almak benim için önemli bir enerji kaynağı. Seyircimizin bize eşlik etmesi de ayrıca mutluluk veriyor. Etkinliği düzenleyen ve emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi. İznik'te sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Elif Sanchez ise 'Çok keyifli bir konser gerçekleştirdik. Atmosfer ve seyircinin enerjisi sahneye de yansıdı. Bu güzel festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyduk' diye konuştu.

Konser sonunda sanatçılara çiçekleri BKSTV Başkanı Zekeriya Birkan ile konser sponsoru Vardar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Betül Vardar tarafından verildi. Uluslararası Bursa Festivali, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Özcan Deniz konseriyle final yapacak.