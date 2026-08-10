Selectum Blu Cruises, Kruvaziyer gemisiyle Çeşme kalkışlı Yunan Adaları turlarında sembolik nikah ve nikah tazeleme törenleri düzenliyor. Çiftler, düğün ve balayını tek organizasyonda birleştirme imkanı buluyor.

İZMİR (İGFA) - İnsan yaşamının en önemli kararlarından biri, sevdiğiniz kişiyle hayatınızı birleştirip evliliğe adım atmak! Evlilik kararı verenlerin, belki de ilk planladıkları şey, nerede evleneceğiz ve düğünü-nikahı nerede yapacağız sorusudur. Sadece eş-dostun hazır bulunduğu sade bir nikah töreni mi, yoksa tanıdık kim varsa davet edebileceğiniz kapsamlı bir düğün töreni mi? Evlilik hazırlıkları sırasında birçok ana başlık altında hazırlıklar yapılıp kafa karışıklığı yaşanırken, son yıllarda oldukça popüler hale gelen sıra dışı bir evlilik töreni-nikah seremonisi için keyifli bir alternatif öne çıkıyor. Devasa bir kruvaziyer gemisinde denizin ortasında evlenmeye ne dersiniz? Veya eşinize sürpriz yaparak tam da evlilik yıldönümünüzde nikah tazelemeye ne dersiniz? Yakınlarınız gelemeyecek diye üzülüyorsanız limanda evlenip, gemiye binmek de güzel bir alternatif olmaz mı?



Cruise gemisinde nasıl evlenilir?

Öncelikle gemide yapılan organizasyon gemi kaptanının vereceği bir sertifika ile anı olarak taçlandırılacaktır. Bununla birlikte bu sertifika resmi bir evlilik belgesi niteliğinde değildir. Nikah tazeleme için ideal bir organizasyon olmakla birlikte, ilk defa evlenecekler, ilk imzalarını bir Evlendirme dairesinde gerçekleştirip resmi nikahlarını kıydıktan sonra, gemideki nikah törenine iştirak etmeleri gerekmektedir. Gemide nikah organizasyonu, her ne kadar çok zor bir işmiş gibi gözükse de profesyonel hazırlıkların yapılabildiği ve son derece kolay organize edilebilen bir etkinliktir. Siz kararınızı verin gerisini kruvaziyer gemi şirketi yetkililerine bırakın. Türkiye'nin ilk ve tek kruvaziyer gemisi Selectum Blu Cruises, Çeşme limanından hareketle yaz boyunca kolayca alınabilen kapı vizesi ile Yunan Adaları'na gemi turları organize ediyor. Bu gemi turunda, kaptan eşliğinde nikah seremonisi ve nikah tazelemek isteyen çiftler için de nikah tazeleme törenleri organize ediliyor.



Ayrıntıların düşünüldüğü rüya gibi bir organizasyon

Selectum Blu Cruises'a ait Blue Sapphire Cruise gemisinde evlenmek isteyenler daha gemiye adım atar atmaz, odalarında özel ikramlarla karşılanır. Evlilik kıyafetlerini gemiye getiren çift için, damadın yaka çiçeğinden gelinin el buketine kadar planlanır. Kıyafetlerin yıkanması ve ütü ihtiyaçları için de destek olunur. Düğünün sonunda olmazsa olmaz düğün pastası kesilir. Nikah seremonisi için özel olarak süslenen salonda, gemi kaptanı tarafından sembolik nikahınız kıyılır, pasta kesildikten sonra davetlilerle birlikte eğlencenin tadı çıkarılır. Evlenen çifte, gemi kaptanı tarafından anı ölümsüzleştirmek adına nikah sertifikası verilir.



En Büyük Avantaj ise Düğün ve Balayının bir arada olmasıdır

Cruise gemisinde evlenmenin en güzel yanlarından biri, tek organizasyonla hem düğünü yapıp hem de balayına çıkmaktır. Farklı yerlerde evlenenler, balayı tatili için de ayrıca planlamalar yapar ve farklı bir yere seyahat ederek düğünün yorgunluğunu tam olarak atamazlar. Gemide ise nikahı yapıp, ilerleyen günlerde beş yıldızlı otel konforunda seyahat ederken geminin uğradığı adaları gezebilir ve yeni yerler keşfedebilirler. Her sabah ayrı bir limana uyanmak, yol yorgunluğunun da olmaması demektir. Balayınızı dinlenerek geçirmek isteyenlerse gün boyu kabinde kalmak, geminin SPA-Wellness imkanlarından faydalanmak ya da gemi içi eğlence aktivitelerine katılmak gibi seçeneklere de sahiptir.



İsteyenler nikahını limanda da yapabiliyor

'Ben düğünümü gemide yapmak istiyorum ama yakın çevrem tura çıkamaz' diyorsanız hiç üzülmeyin! Önceden gemi firmasına söylemek kaydıyla, özel izinler alınarak nikah töreni limanda da yapılabilmektedir. Önceden izni alınan organizasyon için yakınlarınızı cruise geminizin kalkacağı limana davet edin. Nikahınızı yine kaptan eşliğinde geminizin yanaşık olduğu limanda yapın. Düğün bitiminde yakınlarınız eve, siz cruise turuna balayına:



Sosyal medya da sizi konuşacak

Böylesi bir organizasyon bildiğiniz üzere herkes tarafından yapılan bir şey değil. Dolayısıyla sosyal medya paylaşımlarından bunu gören tüm tanıdıklarınız için hatırlanacak, iz bırakan ve yıllarca akıldan çıkmayacak sıra dışı bir nikah deneyimi olacaktır. Siz de nikah tazelemek veya ilk nikahınızı gemide yapmak isterseniz Selectum Blu Cruises'a ait Blue Sapphire gemisine rezervasyon yaptırırken bu talebinizi mutlaka iletin, gerisini geminin profesyonel ekibi halledecektir.