Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa'da Bozbey döneminde 2 yılda yapılmayan hizmetleri 5 ayda tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın çalışmalarını kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve BUSKİ koordinasyonuyla 17 ilçede yol yenileme, altyapı ve üst yapı çalışmaları şaşkınlıkla izleniyor.

Mustafa Bozbey'in görevde olduğu 2 yıl boyunca yapılmayan hizmetler, adeta 5 aya sığdırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile ulaşım yatırımları 12 kat artarken, Bursalıların da takdirini kazandı.

5 ay gibi kısa bir sürede yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Şahin Biba, vatandaşların gönlünde taht kurdu.

İLÇELERDE 5 AYDA NELER YAPILDI?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Panayır Mahallesi'nde 1.200 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 36 yağmur suyu ızgarası imalatını tamamlarken, asfalt kaplama işlemi 1.200 metre uzunluk ve 7 metre genişlikteki bölümde başladı.

Nilüfer 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve Odunluk Mahallesi'nde 1.500 tonluk kazı ve dolgu imalatı, 1.800 ton asfalt kaplaması, yağmur suyu hattı çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

İnegöl'de 10 kilometre uzunluğunda sathi kaplama yapılırken, 7 metre olan yol genişliği 9 metreye çıkarıldı.

Keles'te 13 kilometre uzunluğunda yola sathi kaplama gerçekleştirildi.

Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde 1 kilometre uzunluğunda çift kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışması yapılırken, 8 metre olan yol genişliği 15 metreye çıkarıldı.

Karacabey'de ve Mustafakemalpaşa'da toplam 12 mahallenin yollarına sathi kaplama yapıldı.

BUSKİ tarafından Mudanya Söğütpınar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen 2.500 metreküplük rezerv içme suyu deposu, bölgedeki 10 mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti verilmesini sağlayacak.

Bursa Şehir Hastanesi'nde vatandaşın otopark ihtiyacına çözüm üretecek 31 bin 500 metrekarelik alanda yapılan 1.250 araç kapasiteli yeni açık otopark, Ağustos ayı içerisinde hizmete girecek.

BİBA, KENT DİNAMİKLERİNİN GÖRÜŞLERİNİ MUTLAKA ALIYOR

STK'lar, muhtarlar, akademik odalar ve kent dinamiklerinin görüşlerini ve önerilerini dikkate alan Başkan Biba, AK Parti belediyeciliğine yakışır vizyonla durmadan çalıştıklarını belirtti:

'Göreve geldiğimiz günden itibaren AK Parti belediyeciliğine yakışır bir vizyonla durmadan çalışıyoruz. 270 bin ton asfalt çalışması yaparak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 12 kat daha fazla asfaltlama yaptık. İlçe ilçe geziyor, mahalle mahalle, sokak sokak tüm hemşehrilerimizin taleplerini can kulağıyla dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde gördük ki; Bursalılar AK Parti'nin hizmet vizyonunu, samimiyetini ve çözüm üreten iradesini özlemle kucaklıyor. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın bize gösterdiği bu teveccühle; teşkilatımızın tüm kademeleriyle tam bir uyum içerisinde birlikte düşünüyor, birlikte hareket ediyor ve Bursa'mız için hep birlikte çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.'

Sözün özü;

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, göreve geldikten sonra 2 yılda yapılmayanları 5 ayda yaparak, her siyasi görüşten Bursalıların takdirini ve beğenisini kazandı.

2,5 yıllık kalan görev sürecinde Bursa'yı daha ileriye taşıyacak çalışmalara imza atacağının sinyalini veren Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın önemli sorunlarının başında gelen trafik, ulaşım, turizm ve kentsel dönüşüm alanlarına da dokunarak neşter vurması bekleniyor.

Sağlıklı ve esen kalın: