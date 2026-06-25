Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentin dört bir yanında kültür ve sanat programlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Gazi Orhan Parkı'nda düzenlenen Büyükşehir Bandosu konseri, Bursalıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Sevilen marşları ve eserleri büyük bir başarıyla seslendiren bando ekibi, parkı dolduran vatandaşlara keyif dolu bir akşam yaşattı. Konser boyunca seslendirilen ezgilere hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Büyükşehir Bandosu, 28 Ağustos'a kadar her çarşamba saat 18.00'de, her cumartesi ise saat 19.00'da Gazi Orhan Parkı'nda Bursalılar için konser verecek.