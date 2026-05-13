İstanbul Maltepe Belediyesi'nin Mayıs ayında düzenlediği 'Bahar Gezileri' nin bu haftaki programında dünyanın en büyük müze saraylarından Topkapı Sarayı Müzesi ziyaret edildi.
İSTANBUL (İGFA) - Gezide sarayın hizmet ve koruma alanı Bîrun, idarî merkezi Dîvân-ı Hümâyun ve eğitim alanı Enderûn ziyaret edildi.
Katılımcılar sarayın, Bizans dönemi şehir surlarına dayanan surları üzerinde ana giriş kapısı niteliğindeki Bâb-ı Hümâyun'dan geçerek üç büyük kapı ve hizmet kapılarıyla avlu ve çevresindeki mimari yapıları gezdi.
Ücretsiz olarak sunulan gezi programları önümüzdeki günlerde farklı rotalarla devam edecek.
