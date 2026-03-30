Tüysüzler Çınar Çocuk Evi öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Kuruçeşme Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek hem çizdikleri resimlerle hem de söyledikleri şarkılarla asırlık çınarların gönlünü fethetti

KOCAELİ (İGFA) - Yaşlılar Haftası dolayısıyla Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde eğitim alan öğrenciler, Kuruçeşme Yaşam Merkezi'ndeki asırlık çınarları ziyaret etti. Büyüklerle bir araya gelen çocuklar, duygu dolu anlar yaşattı.

KUŞAKLAR ARASI BAĞ GÜÇLENDİ

Ziyaret kapsamında öğrenciler, kendi çizdikleri resimleri yaşlılara hediye ederek anlamlı bir jestte bulundu. Ayrıca söyledikleri şarkılarla yaşam merkezinde keyifli anlar yaşanmasını sağlayan minikler, büyüklerin yüzünü güldürdü. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte kuşaklar arası bağ güçlenirken, Yaşlılar Haftası'nın önemi bir kez daha vurgulandı.