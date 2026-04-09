İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi tarafından, 2025'in Eylül ayında gerçekleştirilen 'İstanbul'un Katmanları: Kent Arkeolojisi ve Maltepe Sempozyumu'nda sunulan bildirileri içeren 126 sayfalık kitabın lansmanı yapıldı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım töreni, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin dinletisiyle başladı. Lansman törenine Küçükyalı Arkeopark proje yürütücüsü Esra Ekşi Balcı ve yine aynı alanda çalışma yürüten ekipler adına mimar Arzu Özsavaşçı, Düzce Üniversitesi, Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bilir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına Mine Kiraz Vancı ve Ozan Eser Vancı, Europa Nostra Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Özar, Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

KÖYMEN: 'MALTEPE GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ BİRLİKTE TAŞIYAN BİR KENTTİR'

Sempozyum kitabının lansmanında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Bugün burada, yalnızca bir kitap tanıtımı için değil; önemli bir bilimsel buluşmanın kalıcı bir ürünü olan çalışmayı, ortak hafızamıza kazınan bir eseri birlikte karşılamak için bir aradayız. Maltepe'nin tarihsel katmanlarını, binlerce yıllık kültürel birikimini ve bu toprakların belleğini ele alan bildiriler; artık bir kitap bütünlüğünde, geleceğe bırakılan güçlü bir kaynak haline gelmiştir. Bu eser, kent arkeolojisinin yalnızca geçmişi anlamaya değil, geleceği kurmaya da ışık tuttuğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Maltepe; geçmişi, bugünü ve geleceği birlikte taşıyan bir kenttir. Küçükyalı Arkeopark'tan Vordonisi Adası'na, Fındıkbayır'daki Bizans kalıntılarından Ceneviz Kalesi'ne uzanan bu zengin miras; bilimsel birikimle kalıcı hale gelen bu kitapta yaşamaya devam edecektir' dedi.

Sempozyuma ve kitaba katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Esin Köymen, bu tanıtımın; yeni çalışmaların, yeni iş birliklerinin ve Maltepe'nin kültürel mirasını daha da görünür kılacak projelerin başlangıcı olmasını dilediğini söyledi.

DİJİTAL MİRAS PLATFORMU OLUŞTURULACAK

Sempozyumun kapanış konuşmasında söz alan ve İBB Miras iş birliğiyle Maltepe Mezarlığı ve Süreyyapaşa Türbesi'nde restorasyon çalışmaları yaptıklarını belirten Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, 'Küçükyalı Arkeopark'ı, kent yaşamının aktif bir parçası haline getirilmesi gereken önemli bir miras alanı olarak ele alıyor, bu doğrultuda düzenli bakım çalışmalarına katkı sunuyoruz. Aynı zamanda 'İstanbul'un Katmanları: Kent Arkeolojisi ve Maltepe' başlıklı bir sempozyumu alanda gerçekleştirerek kamuoyunun gündeminde canlı tutmayı amaçlıyoruz' diye konuştu.

İlçede yürütülen kültürel mirasla ilgili çalışmalara da sözlerinde yer veren Akçelik, bu alanda yapacakları çalışmalarından bahsederek, 'Maltepe Tren İstasyonu ile dört adet lojmanın; kültür merkezi, sergi ve atölye alanı olarak değerlendirilmesi amacıyla T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ikinci resmi başvurumuzu yaptık. Vordonisi Adası ve Bostancıbaşı Köprüsü'ne ilişkin bir takım çalışmalarımız sürüyor. Başkanımızın özel çabasıyla Süreyyapaşa Köşkü'nün restorasyonuna yönelik önemli adımlar atılıyor; bu yapıyı yeniden kent yaşamına kazandırmayı hedefliyoruz. Maltepe'ye ilişkin tez, kitap ve akademik çalışmaları bir araya getirerek kapsamlı bir envanter ve kamusal bir kitaplık oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.