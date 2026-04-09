Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU ve Gediz Elektrik yetkilileriyle Akıl Şehir ve İnovasyon Merkezi'nde bir araya gelerek Bornova'nın dijital ikizi üzerinden altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın dijital ikizi olan Akıl Şehir ve İnovasyon Merkezi'nde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gediz Elektrik Yapı ve Denetim sorumluları katıldı.

Toplantıda, Bornova'nın dijital ikizi üzerinden haritalar kullanılarak detaylı tespitler yapıldı. İlçede devam eden altyapı çalışmaları, mevcut eksiklikler, planlanan yatırımlar ve bu çalışmaların ardından gerçekleştirilecek asfaltlama süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

HEDEF: VATANDAŞI MAĞDUR ETMEDEN HIZLI ÇÖZÜM

Görüşmede, altyapı ve sonrasındaki yol çalışmalarının; vatandaşları mağdur etmeyecek, güvenliği önceleyen ve trafik akışını aksatmayacak biçimde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Kurumlar arası iletişim, iş birliği ve koordinasyonun artırılması konusunda ortak görüş birliğine varıldı.

Başkan Ömer Eşki, dijital ikiz teknolojisinin sağladığı veri temelli planlamanın önemine dikkat çekerek, 'Bornova'da altyapıdan üstyapıya kadar tüm süreçleri bilimsel verilerle yönetiyoruz. Amacımız; çalışmaları en kısa sürede tamamlamak, kent yaşamını aksatmadan kalıcı çözümler üretmek ve kurumlar arası güçlü koordinasyonla Bornova'yı daha yaşanabilir hale getirmek' dedi.