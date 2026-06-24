Maltepe Belediyesi, Başıbüyük Mahallesi'nde işgallere karşı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yol veya kaldırımları kapatan malzemeler toplandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başıbüyük'te vatandaşların ortak kullanım alanı olan kaldırım ve sokakların esnaflar veya şahıslar tarafından usulsüz şekilde işgal edilmesine karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaya, bebek arabalı ailelerin ve engelli vatandaşların ulaşımını zorlaştıran engellere yönelik yapılan denetimlerde çok sayıda işgal malzemesine müdahale edildi.

Zabıta ekipleri, cadde ve sokaklar üzerinde yaptıkları incelemelerde, dükkân önlerine taşan tezgâhları, kaldırımları kapatan dubaları, reklam tabelalarını, yol kenarlarına ya da kaldırımlara araç parkını engellemek amacıyla usulsüzce konulan eski araç lastikleri ve dubaları topladı.

Çalışmalarda kaldırımları işgal eden market arabaları, bisiklet stantları ve diğer büyük boyutlu demir platformlar da belediyeye ait zabıta araçlarına yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.