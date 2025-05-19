ABDPost.Com ABD (İGFA) - İbrahim Kurtuluş'un öncülüğünde, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun (TADF) katkılarıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Türk kültürünü yaşatmaya ve güçlendirmeye devam ediyor.

New York’taki Türk Amerikan toplumu, 42. Türk Günü Yürüyüşü kapsamında Bowling Green Parkı’nda düzenlenen geleneksel Türk Bayrağı Çekme Töreni’nde bir araya geldi.

Türk ve Amerikan bayraklarının eş zamanlı olarak göndere çekildiği bu anlamlı etkinlik, Türk kültürünü ve geçmişini onurlandıran bir atmosferde gerçekleştirildi. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, töreni okurlarımız için takip etti.

Törende, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve Bowling Green Derneği’nin destekleriyle Türk kültürünün gururla yaşatılması amacıyla önemli konuşmalar yapıldı.

Tören, saygı duruşu ve İlyas Muslu Hoca’nın duasıyla başladı. Andımız'ın okunmasının ardından, Cumhuriyet Okulu öğrencileri şiirler okuyarak etkinliğe anlam kattılar.

Yağmura Rağmen Coşkulu Katılım

Bowling Green Derneği Eş Başkanı İbrahim Kurtuluş’un organizasyonunda gerçekleşen törende, Büyükelçi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız’ın eşi Emine Yıldız, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, Türk Amerikan Hukuk Kuvvetleri Derneği üyeleri, Alibaba Restaurant’ın sahibi Ali Rıza Doğan gibi önemli isimler yer aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bowling Green Derneği Eş Başkanı İbrahim Kurtuluş, "2000 yılından bu yana 56. kez bu tarihi parkta Türk bayrağını göndere çekiyoruz. 25 yıldır bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. " dedi.

İbrahim Kurtuluş, "Bu yılki etkinliğe sponsor olan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’na ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Büyükelçimiz Sedat Önal ile Başkonsolosumuz Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Amerikan Hukuk Kuvvetleri Derneği’nin Tanıtımı Yapıldı

Etkinliğin başlangıcında, Türk Amerikan Hukuk Kuvvetleri Derneği'nin kuruluşunu duyurmak üzere konuşma yapan İbrahim Kurtuluş, derneğin Türk ve Türk kökenli kolluk kuvveti mensuplarına destek sağlama ve toplulukla kolluk kuvvetleri arasında güçlü bir köprü kurma amacını taşıdığını ifade etti. Dernek, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve diğer Türk kökenli ülkelerden gelen kolluk kuvveti mensuplarına, kültürel destek, eğitim ve dayanışma sunmayı hedefliyor.

ABDPost'un haberine göre Kurtuluş, derneğin, Türk Amerikan toplumunun kolluk kuvvetlerinde daha fazla temsil edilmesi ve topluluklar arasındaki güven bağlarının güçlendirilmesi adına bir adım olduğunu belirtti. Bu organizasyonun, uzun süredir ihtiyaç duyulan bir boşluğu doldurduğunu ve Türk Amerikan toplumunun gücünü daha da pekiştireceğini vurguladı.

Jenifer Rajkumar, beşinci bölgeden Kamu Savunucusu olarak aday gösterildiğini belirterek, derneğin Türk Amerikan toplumu ve diğer topluluklar için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kumar, farklı kökenlerden gelen kolluk kuvveti üyelerine destek olmanın yanı sıra, Türk Amerikan toplumunun daha güçlü bir temsilini sağlamak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.

Jenifer Rajkumar, ayrıca Türk Amerikan toplumunun gücünü ve katkılarını dile getirerek, New York'taki Türk topluluğunun şehir yaşamına kattığı değerleri vurguladı. Rajkumar, Türk bayrağının Amerika ile Türkiye arasındaki derin dostane ilişkilerin simgesi olduğunu ifade etti. Bayrağın dalgalandığı her alanda, Türk Amerikan toplumunun sadece kendi kültürünü değil, tüm Amerikan toplumunu zenginleştiren bir mirası yaşattığını söyledi.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, topluluk olarak birlikte daha güçlü olduklarını ve Türk kültürünün Amerika’daki geleceğini şekillendirmek için güçlü bir toplum yaratmanın önemini vurguladı.

Aydemir, katılımcılara teşekkür ederek, Türk Günü Yürüyüşü’ne de davette bulundu.

Uğur Bek'ten Birlik ve Dayanışma Mesajı

Etkinlikte, New York Polis Departmanı (NYPD)'nin Türk kökenli polis memurları da önemli bir yer tuttu. Etkinliğe katılan Türk Amerikan Polis Teşkilatı üyeleri, etkinliği desteklemek ve toplulukla birlikte olmak amacıyla burada bulundular. İçlerinde Dedektif Uğur Bek de yer aldı ve bu anlamlı günde bir konuşma yaparak topluluğa seslendi.

Uğur Bek, Türk kökenli polis memurlarının birliğini ve kültürel gururunu desteklemeyi amaçlayan bu yeni yapının, topluluklar arasındaki güveni artırmayı hedeflediğini belirtti. Uğur Bek, Türk Amerikan Polis Teşkilatı’nın yalnızca bir başlangıç olduğunu, Türk kökenli polis memurlarının topluluklarını daha güçlü temsil edeceğine olan inancını dile getirdi.

Arthur Piccolo’dan Türk Amerikan Toplumuna Övgü

ABDPost.Com'un haberine göre etkinlikte konuşan diğer önemli isimlerden biri de, Türk Amerikan toplumu için büyük katkılar sağlamış olan İbrahim Kurtuluş’un dostu Arthur Piccolo oldu. Piccolo, Türk Amerikan topluluğunun New York’un farklı bölgelerinde büyük bir güç oluşturduğunu ve şehre olan katkılarının her geçen yıl arttığını belirtti. Türk bayrağının 25 yıl boyunca gururla dalgalanmasını sağlayan Kurtuluş’a da teşekkür etti. Ahmed Yazal’dan Gençlere ve Eğitimcilere Destek Çağrısı

Törende konuşan New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Türk milletinin geçmişte yaşadığı zorluklardan bahsederek, bugünün önemini vurguladı. Özellikle Türk kimliğini koruma mücadelesi veren öğretmenlere ve gençlere dikkat çeken Yazal, "Öğretmenlerimiz, Türk kimliğini yeni nesillere aktarmak için büyük bir savaş veriyor. Bu mücadeleye tüm toplum olarak destek vermeliyiz. Ayrıca, gençlerimiz de kendi kimliklerini koruma mücadelesi veriyor ve onların yanında olmalıyız" dedi.

Yazal, Türk Günü Yürüyüşü’ne katılım çağrısı yaparak, bu tür etkinliklerin Türk kimliğinin yaşatılmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Etkinlikte, İbrahim Kurtuluş, Türk Amerikan toplumu için önemli bir isim olan Muavin Konsolos Tugay Şen'e de özel bir teşekkürde bulundu. Kurtuluş, Tugay Şen’in etkinlikteki katkılarını takdir ederken, gelecekteki büyükelçi olma potansiyeline dikkat çekti.

Bayrak töreninde, Maarif Okulu ve öğrencileri de yer aldı.Etkinlikte, İbrahim Kurtuluş’un kızı Yasemin Kurtuluş, günün anlam ve önemini anlatan bir metin okudu.

Törende İstiklal Marşı ve ABD Milli Marşı hep bir ağızdan seslendirildi. TRT sanatçısı Pınar Ayhan’ın seslendirdiği İstiklal Marşı ve ABD Milli Marşı’na katılımcılar büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Katılımcılar, Türk bayrağının göndere çekildiği anı coşkuyla karşıladı ve iki ülkenin bayraklarının aynı anda dalgalandığı o an, etkinliğin en duygusal ve anlamlı noktalarından biri oldu.

Mehter Takımı ile Coşkulu Kapanış

Tören, Mehter Takımı’nın coşkulu performansıyla sona erdi. Takım, geleneksel marşlarla hem Türk kültürünü tanıttı hem de etkinliğe büyük bir coşku kattı.

Mehter Takımı, katılımcılara Türk milletinin geçmişten günümüze kadar gelen zaferlerini hatırlatarak, etkinliği duygusal bir zirveye taşıdı.

Etkinlik, Türk Amerikan toplumu için birlikte hareket etmenin, kültürel mirası yaşatmanın ve gelecek nesillere bu mirası aktarmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Türk bayrağının göndere çekildiği bu tarihi gün, toplumlar arasında daha güçlü bir dayanışma ve güven inşa edilmesine olanak sağlayacak önemli bir adım olarak kaydedildi.