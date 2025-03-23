İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki karar iddiaları yanıt buldu. CHP'li Murat Emir Halk TV canlı yayınında İmamoğlu'nun mali suçlamayla tutuklandığını terör suçlamasından adli kontrol olmaksızın serbest kaldığını duyurdu.
İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki karar iddiaları yanıt buldu. CHP'li Murat Emir Halk TV canlı yayınında İmamoğlu'nun mali suçlamayla tutuklandığını terör suçlamasından adli kontrol olmaksızın serbest kaldığını duyurdu.
YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, katıldığı bir televizyon programında saat 12.20'de yaptığı açıklamada bu dakika itibariyle kesin kararın avukatlara tebliğ edildiğini, İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.
KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA SERBEST
Emir, İmamoğlu'nun kent uzlaşısı soruşturmasında ise adli kontrol dahi olmadan serbest bırakıldığını duyurdu.