Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verildi.MALATYA (İGFA) - Depremde ağır yıkıma uğrayan Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verildi. Teklif, 9 Ekim’deki Meclis toplantısında AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in kararı duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, “Sevgili Başkanım, bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Oy birliği ile alınan bu karar nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne şükranlarımı sunuyorum. Malatya ve depremden etkilenen diğer tüm illerimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Oradaki çalışmaları el ele omuz omuza yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.