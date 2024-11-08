Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in destekleriyle ‘Gönül Köprüsü Sosyal Proje’ kapsamında gerçekleştirilen ‘+1 Oyun Arkadaşım Projesi’ ile +1 Down Sendromlu ve +1 Milli Sporculara Afyonkarahisar’da 5 günlük gezi programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen +1 Oyun Arkadaşım Projesi, Tınaztepe Yurt Müdürlüğü'nde Malatya ve Afyonkarahisar'dan Down Sendromlu çocukları bir araya getirdi. Proje kapsamında yapılan etkinlik, sosyal farkındalığı artırmayı hedefledi.

Gezi Programı kapsamında özel gereksinimli çocuklar, öncelikle Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ziyarette bulundular. Akabinde Afyon’daki Frigya, Kocatepe Taarruz Meydanı, Şuhut Atatürk evi, Unesco Tescilli Ulu Cami, Mevlevihane gibi tarihi mekânları gezdiler. Tur programı sonrasında Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği, Malatya ve Afyonkarahisar +1 Down Sendromlular Buluşması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı GSB yurtlarında kalan öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Bu sayede, projeye geniş bir katılım sağlanarak toplumsal kaynaşmanın önemi vurgulandı.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Kasapoğlu, organizasyonun önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Kasapoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in katkılarıyla Malatya'dan Down Sendromlu gençlerimizi Afyonkarahisar'da misafir ettik. Bu tür projeler, kardeşlik ve dayanışma ruhunu canlı tutarken, gençlerimiz için unutulmaz bir deneyim oluyor. Sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşması adına bu etkinliğin önemli bir adım olduğuna inanıyorum” dedi.