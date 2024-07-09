Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kent genelinde çıkan yangınlara anında müdahale ederek, olası can kayıplarının önüne geçiyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Sokak’ta meydana gelen yangına kısa sürede müdahale etti.

8 Temmuz 2024 tarihinde akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Sokak’ta meydana gelen yangına; 15 adet itfaiye arazözü, 25 adet su tankeri, 11 adet iş makinesi, 3 adet toma, 108 itfaiye personeli ve yaklaşık 140 belediye personeli ile müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri Çırak Sokak’taki yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Meydana gelen yangında ise 8 dükkân zarar gördü. Müdahale edilen yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarını bizzat yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, olayın seyri hakkında ilgili ve yetkili birim sorumlularından bilgiler aldı. Başkan Sami Er, “Yangın esnasında herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Yangına müdahale sırasında 5 itfaiye erimiz maalesef dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldılar. Rabbim çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar versin. Buradaki tek sevindirici şey can kaybımızın olmamasıdır” dedi.