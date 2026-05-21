İSTANBUL (İGFA) - İGDAŞ ve İstanbul Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Kadın Mühendisler Yan Yana' projesiyle genç kadın mühendis adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında mühendislik eğitimi alan 34 genç kadın öğrenci, İGDAŞ bünyesinde görev yapan 34 gönüllü kadın mühendisle eşleştirildi. Katılımcılar; bilgi paylaşımı, saha deneyimi, kariyer planlaması ve mesleki yönelim gibi alanlarda destek alacak. Program; çevrim içi oturumlar, birebir görüşmeler ve toplu buluşmalardan oluşurken, genç mühendis adaylarının hem teknik hem de sosyal açıdan gelişim göstermesi amaçlanıyor.

Projede yer alan kadın mühendislere ayrıca İstanbul Vakfı tarafından 'Kapsayıcılık Atölyesi' eğitimi verildi. Böylece mentorluk sürecinin daha güçlü ve verimli şekilde yürütülmesi hedeflendi.

İGDAŞ Genel Müdürü projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nihat Narin, kadın mühendislerin bilgi ve deneyimlerinin genç nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Narin, proje sayesinde teknik gelişimin yanı sıra güçlü bir dayanışma ağı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

İstanbul Vakfı Genel Müdürü Dr. Canan Aratemür Çimen ise projenin genç kadın mühendisler için önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirterek, kadınların birbirinden güç aldığı dayanışma ortamlarının geleceğin mühendisleri açısından değerli olduğunu söyledi.

Yetkililer, proje ile genç kadınların mühendislik alanında daha görünür, özgüvenli ve etkin bireyler olarak kariyer yolculuklarını sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.