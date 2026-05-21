Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 26-30 Mayıs tarihleri arasında arife günü ve Kurban Bayramı boyunca turuncu otobüs, tramvay ve GAZİRAY hizmetlerini Gaziantep Kart sahiplerine ücretsiz olarak sunacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak ve şehir içi toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getiriyor.

Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turuncu otobüsler, tramvaylar ve GAZİRAY, arife günü ile Kurban Bayramı'nı kapsayan 26-30 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar, uygulama süresince Gaziantep Kartlarını kullanarak toplu taşıma araçlarından ücretsiz şekilde faydalanabilecek.

Bayram boyunca yaşanacak yoğun şehir içi hareketliliğin daha konforlu ve güvenli şekilde yönetilmesini hedefleyen uygulama ile vatandaşların mezarlık ziyaretleri, aile buluşmaları, kültürel etkinlikler ve sosyal ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda toplu taşımanın teşvik edilmesiyle kent genelindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve çevreci ulaşımın desteklenmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram süresince ulaşım hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına gerekli tüm planlama ve koordinasyon çalışmalarını tamamladı.

Saha ekipleri ve trafik kontrol birimleri, vatandaşların güvenli ve sorunsuz ulaşım sağlayabilmesi için bayram boyunca aktif olarak görev yapacak.