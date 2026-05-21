Bunlar da ilginizi çekebilir

Kent genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havalarda yaşanan olumsuzlukları en aza indirmeyi ve vatandaşların yaşam konforunu artırmayı amaçlıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Saraçlı Mahallesi Yurt Sokak'ta yürütülen çalışma kapsamında da toplam 400 metre uzunluğunda planlanan yağmur suyu hattının 200 metresini tamamladı. Kalan bölümde çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Yunus Emre Mahallesi Niksar Sokak'ta yağmur suyu hattı yapım çalışmalarına başlandı. Özellikle yoğun yağışlarda su birikintileri nedeniyle sıkıntı yaşayan sanayi esnafının sorunları, yapılacak çalışma ile çözüme kavuşacak. 500 metre alanda başlatılan çalışmalar kısa süre içerisinde bitirilecek.

ORDU (İGFA) - İlçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar kapsamında Saraçlı ve Yunus Emre Mahallelerinde yağmur suyu hattı imalatları devam ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.