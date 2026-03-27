Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında öğrencilerle buluşarak unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, Tepeköy İlkokulu anasınıfı ve ilkokul öğrencileri tiyatronun eğlenceli ve öğretici dünyasıyla tanıştı.

SANATSAL YÖNLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULDULAR

Etkinlik kapsamında MBBŞT oyuncuları tarafından sahnelenen orta oyunu gösterileri, düzenlenen drama etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar ile öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Çocukların hem eğlendiği hem de sosyal ve sanatsal yönlerini geliştirme fırsatı bulduğu program, renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya Tiyatro Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak düzenlenen etkinlikte, çocukların tiyatro sanatına olan ilgisini artırmak ve kültürel farkındalıklarını desteklemek amaçlandı. Program sonunda öğrencilere hikâye kitapları, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.