Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Turgut Özal Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi’nde 1.300 öğrenciyi ziyaret etti; Yaz Okulu Programı kapsamında eğitim ve etkinlikler sürüyorMALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Pınarbaşı’ndaki Turgut Özal Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi’nde “Yaz Seninle Güzel” Yaz Okulu Programı kapsamında öğrencilerle buluştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve TÜGVA Malatya Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen programda, yaklaşık bin 300 öğrenci yaz tatilini verimli geçiriyor.

Programda Kur’an-ı Kerim, İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak Eğitimi dersleri veriliyor. Bunun yanı sıra voleybol, futbol, masa tenisi ve doğa gezileri gibi spor aktiviteleri ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Gezi kapsamında Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden öğrenciler, Melekbaba Özgürtepe Cami Kuran Kursu, TÜGVA Kitap Kafe, Çarmuzu-Kiltepe, Melekbaba, Özalper, Salköprü, Yeşiltepe Semt Konakları, Battalgazi, ve çeşitli eğitim merkezlerinden katılıyor.

BAŞKAN ER’DEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Öğrencilerle sohbet ederek eğitimin ve manevi değerlerin önemine vurgu yaparak, nasihatlerde bulunan Başkan Er, “Geleceğin teminatı çocuklarımız için sosyal ve kültürel etkinlikler artarak devam edecek” dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere simit ve meyve suyu ikram etti.