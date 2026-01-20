Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da etkinlikte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve O'Neal, basketbol toplarını imzaladı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) eski oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA eski oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

