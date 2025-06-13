Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerle Turgut Özal Tabiat Parkı'nda düzenlenen moral pikniğinde bir araya geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören 250 LGS öğrencisinin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Er, öğrencilere destek vererek, başarı dileklerinde bulundu.

“SİZLERLE BİR ARADA OLDUĞUM ZAMAN ÇOK MUTLU OLUYORUM”

Moral pikniğinde öğrencilere seslenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "En heyecanlı günlerinizi yaşıyorsunuz. Bunu gözlerinizden görebiliyorum. Biz de istedik ki bu heyecanınıza ve sevincinize ortak olalım. Sizlere bir nebze de olsa yoğun bir tempodan sonra moral ve motivasyon açısından destek olmak istedik. Sizlerle bir arada olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Bu sınav önemli bir sınav fakat her şey bir sınav değildir. Kendinizi strese sokup, telaş içerisine girmeyin ki sınavda olumsuz bir sonuç almanıza sebep olmasın. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah emeklerinizi boşa vermesin. İnşallah hepiniz dilediğiniz okullarda okursunuz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından LGS’lilere yönelik organize edilen piknikte, öğrenciler çeşitli etkinliklerle sınav stresinden uzaklaştı. Başkan Sami Er, öğrencilerle halay çekti, geleneksel oyunlara katıldı, futbol oynadı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öğrenciler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ederek, moral bulduklarını ifade ederek, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.