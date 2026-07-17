Karabağlar Belediyesi'nin mahalle kültürünü yeniden canlandırmak, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek ve aileleri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği 'Aile Köyü 7'den 70'e Birlikte' projesi, Aydın Mahallesi'nde düzenlenen ilk etkinlikle başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın da katıldığı etkinlikte çocukların neşesi, kadınların üretimi ve mahalle sakinlerinin dayanışması aynı alanda buluştu. Yaz boyunca farklı mahallelerde devam edecek proje, ücretsiz etkinlikleriyle vatandaşlardan tam not aldı.

Etkinlik alanını gezen Başkan Helil Kınay, çocuklarla oyunlar oynadı, atölye çalışmalarını tek tek inceledi, kadınların stantlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Gece boyunca etkinliklere eşlik eden Kınay, belediye çalışanlarına, mahalle muhtarlarına ve projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Karabağlar'ın en büyük gücünün dayanışma olduğuna dikkat çeken Kınay, 'Karabağlar isterse her şeyi yapar. Çocuklarımızın güldüğü, kadınlarımızın ürettiği, komşularımızın yeniden bir araya geldiği bu buluşmaları daha da büyüteceğiz. Mahalle kültürünü ve dayanışmayı hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.' dedi.

HER YAŞA HİTAP EDEN DOPDOLU PROGRAM

Şölen havasında geçen etkinlikte akıl ve zekâ oyunları, sanat ve geri dönüşüm atölyeleri, Mini Club, zumba, karaoke, doğa etkinlikleri ve yaratıcı atölyeler gün boyu ilgi gördü. Çocuklar eğlenirken üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı, aileler ise birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Katılımcılar, Yaşam Ağacı etkinliğinde parmak izleriyle ortak bir eser oluştururken, hatıra alanında çekilen fotoğraflarla bu özel geceyi ölümsüzleştirdi.

Etkinliğin önemli paydaşlarından Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de açtığı stantlarla el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu. Kadınların üretime ve ekonomik yaşama katılımını destekleyen proje, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

KURUM İÇİ DAYANIŞMANIN GÜZEL ÖRNEĞİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'Aile Köyü 7'den 70'e Birlikte' projesi, Karabağlar Belediyesi'nin kurum içi iş birliğinin de başarılı bir örneğini ortaya koydu. Park ve Bahçeler, İşletme ve İştirakler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüklerinin katkısıyla hazırlanan etkinlikte kullanılan tüm stantlar ve organizasyon altyapısı belediyenin kendi personeli ve imkânlarıyla oluşturuldu.

Aydın Mahallesi'nde başlayan 'Aile Köyü 7'den 70'e Birlikte' buluşmaları, yaz boyunca Esenlik, Yunus Emre, Peker, Devrim, Aşık Veysel ve Muammer Akar mahallelerinde devam edecek.