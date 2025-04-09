Malatya'da sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması ve hayvanlara yönelik kötü muamelenin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Hayvanları Koruma Kurulu, olağan toplantısını gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, hayvanların korunması ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur başkanlık etti. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Haluk Şener, Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Okan Erkmen, ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Yeniköy Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda yapılan toplantıda, sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve insan, çevre, hayvan sağlığını tehdit eden durumlar üzerine alınacak tedbirler tartışıldı. Kurul üyeleri, toplum sağlığını güvence altına almak için gerekli önlemleri belirleyerek, hayvan haklarının korunmasına yönelik adımlar atma konusunda fikir birliğine vardı.