İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Halk Ekmek ve BELBİM iş birliğiyle yeni bir kampanya başlattı. 'İstanbulkart Burada Geçerlidir' etiketli büfelerde, kişiselleştirilmiş kartlarla yapılan alışverişlerde yüzde 15 iade yapılacak. Toplam iade tutarı 100 TL ile sınırlandırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen kampanya, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha avantajlı koşullarda ulaşmasını amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında hayata geçirilen iş birliği, vatandaşların yaşam maliyetini hafifletmeye yönelik uygulamalara bir yenisini eklerken, dijital ödeme sistemlerinin kullanımını da teşvik ediyor.

İstanbul Halk Ekmek'in erişilebilir ve ekonomik gıda hizmeti ile BELBİM'in teknolojik ödeme çözümlerini buluşturan kampanya, İBB'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışının somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kampanya, 'İstanbulkart Burada Geçerlidir' etiketi bulunan İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulan tüm ürünlerde geçerli olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart veya İstanbulkart Plus ile gerçekleştirilen alışverişlerde harcama tutarının yüzde 15'i, kampanya koşulları kapsamında kullanıcının İstanbulkart hesabına iade edilecek. Bir kullanıcı kampanya süresince toplamda 100 TL tutarında iade alabilecek.