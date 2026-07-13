Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kentin farklı noktalarında sürdürdüğü altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta yürütülen çalışmalarda, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yeniden inşa edildi.

Her iki hatta muayene bacaları inşa edilirken, yağmur suyu hattına entegre edilen ızgaralar sayesinde özellikle yoğun yağışlarda yüzey sularının kontrollü biçimde tahliye edilmesi hedeflendi.

Orhangazi Mahallesi Görünüm Sokak'ta ise yeni kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. Çalışma kapsamında ayrıca muayene bacası inşa edilerek sistemin işletme güvenliği güçlendirildi.

Böylece hem mevcut altyapının hizmet kapasitesi yükseltildi hem de gelecekte oluşabilecek altyapı kaynaklı sorunların önüne geçilmesi hedeflendi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte mahallelerin altyapı kapasitesi güçlendirilirken, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen hizmetlerin kesintisiz ve verimli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

ESKİ ekipleri, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ESKİ ekiplerine teşekkür etti.