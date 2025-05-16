Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kernek Vahap Küçük Külliyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde engelli bireylere yönelik çeşitli alanlarda kurslar veriliyor.MALATYA (İGFA) - Kurslara katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan kaliteli vakit geçirirken bir yandan da sosyalleşme adına önemli adımlar kat ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik adına farkındalığı artıran çalışmalara imza atıyor. Engelli bireyleri topluma kazandırmak ve onların sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla Engelli Koordinasyon Merkezinde engelli bireyler için çeşitli kurslar düzenliyor. Ayrıca kursa katılan her öğrenciye, aldıkları eğitimler doğrultusunda sertifikalar da veriliyor.

Engelliler Koordinasyon Merkezinde rağbet edilen kurslardan biri de resim kursu. Burada ahşap yakma, boyama, karakalem gibi birçok resim tekniğini öğrenen öğrenciler, zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirme fırsatı yakalıyor.

Resim kursuna geldiğinden dolayı mutlu oluğunu ifade eden öğrenci Eray Kartal, “Resim kursuna geliyorum ve burayı çok seviyorum. Resim kursundaki çalışmalarım gayet güzel gidiyor. Kurstaki arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçirme imkânı da buluyorum” dedi.

Resim kursunda güzel vakit geçirdiğini belirten öğrenci Semra Berk, “Engelliler Koordinasyon Merkezinde bilgisayar, el sanatları, halı, muhasebe gibi birçok kurs var. Ben resim kursuna gelmeyi tercih ettim. Ayrıca kurs hocalarımızı da çok seviyorum çünkü onlarda beni çok seviyorlar. Sabah kalkar kalmaz resim kursuma geliyorum. Burada ahşap yakma, boyama gibi sanatlar öğreniyorum” dedi.