İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Artvin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet dolandırıcılığı ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 28'i tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplam 35 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmanın, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, şüphelilerin internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıklarını, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla para talep ettiklerini ve ödeme yapmayan kişileri tehdit ettiklerini tespit etti.

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait yaklaşık 75 milyon TL değerinde 2 taşınmaz, 5 taşınır mal ve 333 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin aralıksız sürdüğü vurgulanarak, operasyonda görev alan birimler tebrik edildi.