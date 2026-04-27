Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, riskli illerin valileriyle Ankara'da bir araya gelerek orman yangınlarına karşı hazırlıkları masaya yatırdı. Yeni teknolojiler, artan kapasite ve sıkı koordinasyon vurgusu öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları açısından kritik döneme girilirken Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yangın riski yüksek illerin valilerinin katıldığı toplantıda, hazırlık ve koordinasyon süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Geçen yılın saha tecrübelerinin dijital verilerle analiz edildiğini belirten Yumaklı, bu yıl için alınan ek tedbirlerin, hava ve kara gücündeki kapasite artışlarının ve akıllı yangın yönetim sistemlerinin detaylı biçimde gözden geçirildiğini ifade etti. Sahadaki koordinasyonun valiler tarafından yakından yönetileceğini vurgulayan Yumaklı, orman teşkilatının teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Sürece katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de teşekkür etti.

Yetkililer, yaz ayları öncesinde vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunarak, orman yangınlarına karşı topyekûn mücadele mesajı verdi.