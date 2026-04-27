Bursa Tabip Odası öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında, kamuya ait sağlık alanlarının satış iddialarına tepki gösterildi. STK'lar ve CHP milletvekillerinin de katılım sağladığı tepkili açıklamada hekimler, 'Sağlık haktır, satılamaz' mesajı verdi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık alanında özelleştirme iddialarına tepki göstermek amacıyla gerçekleşen basın açıklaması Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Acil Servisi önünde düzenlendi. Katılımcılar kamu sağlık hizmetlerinin korunması ve sağlık kurumlarının özelleştirilmesine karşı durulması çağrısında bulundu.

Bursa Tabip Odası Başkanı Ferda Firgin, hastane alanlarının satışının yalnızca mülkiyet devri olmadığını, doğrudan sağlık hakkını ilgilendirdiğini belirterek, 'Bu karar halkın sağlık hakkının elinden alınması anlamına gelir' dedi. Bursa'nın sağlık altyapısının mevcut haliyle yetersiz olduğunu vurgulayan Başkan Firgin, kolay erişilebilen sağlık kurumlarının elden çıkarılmasının kamu yararına aykırı olduğunu ifade etti.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Memleket Hastanesi başta olmak üzere, Diş Hastanesi, Mustafakemalpaşa'daki 7 nolu Tepecik Aile Sağlığı Merkezi gibi halkımızın kolay ulaşabildiği ve uzun yıllardır büyük bir ihtiyacı karşılayan bu alanların satışı, bu hastanelerden hizmet gören halkın aleyhine bir karar olduğunu ifade eden Firgin, tarihi geçmişi 19. yüzyıla uzanan Memleket Hastanesi'nin kentin sağlık hafızası açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, bu alanların kaybının 'bir geleneğin yok edilmesi' anlamına geleceğini söyledi.

Eski Bursa diye nitelendirilen Bursa'nın kalbi olan bu bölgede yaşayan nüfusun burada ikamet etmesinin en önemli sebeplerinden birinin hastaneye kolay ulaşabildiğini ifade eden Oda Başkanı Ferda Firgin, 'Ateşi olan bir çocuğu, bel ağrısından kıpırdayamayan bir erişkini ya da acil sağlık sorunu olan yaşlı bir vatandaşı buradan alıp bu trafikte şehir hastanesi gibi aşırı büyük ve hekimlerin bile içinde kaybolduğu dev hastanelere götürmeye çalışmak sorunu çözmek bir yana daha da içinden çıkılamaz hale getirecektir. Ekonomiye kaynak bulmanın yolu hastane yerlerini satışa çıkarmak değildir. Ücretsiz bir şekilde devlet tarafından verilmesi gereken sağlığa ulaşım hakkı bu satışlarla gasp edilmektedir. Halkımızı zaten aylarca randevu sırası beklemek zorunda bırakan mevcut durum daha da kötüleşerek parası olanın özel hastanelerden hizmet alabildiği, olmayanın alamayacağı bir konuma getirecektir. Bursa Tabip Odası üyesi hekimler olarak görev ve sorumluluklarımızdan birinin yalnızca hasta tedavi etmek değil halkın sağlık hakkını korumak olduğunun bilincindeyiz.Bu nedenle burada bulunan meslek odaları, emek ve sendika örgütleri ve vatandaşlarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Bölge sakinleri de hastanelerin kapatılması ya da taşınmasının günlük yaşamı zorlaştıracağını belirtti.

Özellikle yaşlı ve kronik hastalar için şehir merkezindeki hastanelerin hayati önemde olduğunu vurgulayan vatandaşlar, uzak mesafedeki şehir hastanelerine ulaşımın ciddi sorun oluşturduğunu kaydetti.

Basın açıklamasına katılan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da, sağlık alanlarının farklı amaçlarla kullanılmasına karşı çıkarak, 'İktidara geldiğimizde satılan tüm kamu varlıklarını geri alacağız' dedi.

Hastanelerin kapatılmasıyla Bursa'da şehir merkezinde kamu sağlık hizmetlerinin azaldığını belirten CHP'li Pala, sağlık alanlarının otel ya da farklı amaçlarla kullanılmasına karşı çıkarak, bu alanların deprem ve acil durumlarda da gerekli olduğunu vuguladı ve Şehir Hastanelerinin bütçeye büyük yük getirdiğini savunarak tercihlerini halktan yana kullanacaklarını söyledi.