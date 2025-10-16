Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Darende ilçesi Balaban, Gökderen, Karabayır, Hisarkale ve Kaynak mahallelerinde 4 bin 500 dönüm alanda tarımsal sulama yapılacak.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve kuraklıkla mücadele etmek amacıyla tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Darende ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi'nde birinci kademede 430, ikinci kademe ise 220 metre olmak üzere 650 metrelik kot farkı aşılarak kurulan sistemle 4 bin 500 dönüm arazi suyla buluşacak.

Karabayır'da üretici için önemli olan sulama sistemini yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, '2010 yılında bu tesisi yaptığımızda 1-2 bahçe varken şu an 60 bin kök kayısı ağacı var. 4 bin 500 dekar arazi sulanıyor' dedi.

'BU TÜR PROJELERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Balaban Gökderen, Karabayır, Hisarkale ve Kaynak mahallelerinde üreticiler için büyük önem taşıyan çalışmayı yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Kuraklıkla mücadele kapsamında çiftçilerimize verdiğimiz destek ve projeleri inceledik. Çok ilginç burası 2010 yılında yaptığımız bir proje; sulama seferberliği ilan etmiştik. 'Kentten köye dönüş projesi' ile yola çıktık. O dönem 100'e yakın proje yaptık. Çiftçilerimiz çok rağbet gösterdiler. Şehirden köye dönüş yapanlar oldu. Karabayır buna en iyi örnek. Burada kooperatif kurulmuş ve güzel birliktelik olmuş. Bu anlamda Karabayır'lıları tebrik ediyorum, yüz akı projemiz. Atıl kalan tesislerimizi görünce üzülüyordum, burayı görünce yeniden heyecan duydum. 2010 yılında bu tesisi yaptığımızda 1-2 bahçe varken şu an 60 bin kök ağaç var. 4 bin 500 dekar arazi sulanıyor. Bu tesisi yapalı 15 yıl oldu bozulmalar vardı, yeniden tadilat yaptık. Malatya'mıza ve çiftçilerimize afet ve kuraklıktan sonra destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Köylü-çiftçi-devlet projesi çok başarılı oluyor. Geçmişte de bunu yaptık. Devlet birçok iş yapıyor. Çiftçiye bir tesis yapıyoruz. 20 yıl önce yaptığımız tesisler var. Yerel yönetim olarak kuraklık ve mevsim değişikliği nedeniyle çiftçimize destek oluyoruz. Biz sulamaya çok önem verdik hala veriyoruz. 'Kentten köye dönüş' dedik. Şehri bırakıp köye dönüşler oldu. Kentten köye dönüşü yaygınlaştırılmamız lazım' diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi'ndeki temasları kapsamında daha sonra Karabayır Şehit Hamit Koçhan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerden bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Er, yakından ilgilendiği çocuklara spor malzemesi dağıttı. Malatya'da çocukların çeşitli oyunlar oynayıp, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bir projelerinin olduğunu da kaydeden Başkan Er, 'Malatya'mızda 6-7 dönümlük bir alana 'Çocuk Köyü'müzü yapacağız. Bittikten sonra sizleri de oraya davet edeceğim' açıklamalarında bulundu.